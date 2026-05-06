Сікорський назвав умову, за якої Польща пробачить Фіцо візит до Росії

Польща може пробачити прем'єру Словаччини Роберту Фіцо візит до Росії, якщо він допоможе розблокувати допомогу для України.
Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennikn.
За словами глави польської дипломатії, він ознайомився з нещодавнім інтерв'ю словацького лідера, яке здалося йому позитивним.
"Кілька днів тому я читав інтерв'ю з прем'єр-міністром Фіцо. Він насправді звучав дуже позитивно. Якщо він розблокує допомогу Україні, але також звернеться до Росії, можливо, ми зможемо йому пробачити", - зазначив Сікорський під час конференції з безпеки.
Сікорський також зазначив, що очікує можливого скасування санкцій щодо допомоги Україні від нового угорського уряду.
Крім того, він нагадав про вже схвалений кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо планує відвідати Москву 9 травня для участі у заходах з нагоди закінчення Другої світової війни. Під час цього візиту він збирається провести зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.
Тим часом у Москві готуються до "святкування" 9 травня з безпрецедентними заходами безпеки, через що місцеві жителі стикнуться з низкою обмежень. Зокрема, у місті будуть відключені інтернет, не працюватимуть банкомати та закриються аеропорти.
Крім того, стало відомо, що військовий парад на Красній площі цьогоріч пройде без традиційної демонстрації танків і бронемашин. Замість цього на площі з'являться лише піші колони військових, які безпосередньо беруть участь у війні проти України.
Тим часом президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія вже довоювалася до того, що її головний парад залежить від України. Він попередив агресора про "справедливі відповіді" та наголосив, що це є сигналом для закінчення повномасштабної війни.