Сикорский назвал условие, при котором Польша простит Фицо визит в Россию

Польша может простить премьеру Словакии Роберту Фицо визит в Россию, если он поможет разблокировать помощь для Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dennikn.
По словам главы польской дипломатии, он ознакомился с недавним интервью словацкого лидера, которое показалось ему положительным.
"Несколько дней назад я читал интервью с премьер-министром Фицо. Он на самом деле звучал очень позитивно. Если он разблокирует помощь Украине, но также обратится к России, возможно, мы сможем ему простить", - отметил Сикорский во время конференции по безопасности.
Сикорский также отметил, что ожидает возможной отмены санкций по помощи Украине от нового венгерского правительства.
Кроме того, он напомнил об уже одобренном кредите для Украины в размере 90 миллиардов евро.
Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует посетить Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю окончания Второй мировой войны. Во время этого визита он собирается провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.
Тем временем в Москве готовятся к "празднованию" 9 мая с беспрецедентными мерами безопасности, из-за чего местные жители столкнутся с рядом ограничений. В частности, в городе будут отключены интернет, не будут работать банкоматы и закроются аэропорты.
Кроме того, стало известно, что военный парад на Красной площади в этом году пройдет без традиционной демонстрации танков и бронемашин. Вместо этого на площади появятся только пешие колонны военных, которые непосредственно участвуют в войне против Украины.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия уже додумалась до того, что ее главный парад зависит от Украины. Он предупредил агрессора о "справедливом ответе" и подчеркнул, что это является сигналом для окончания полномасштабной войны.