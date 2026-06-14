Сікорський дав Навроцькому поради перед зустріччю з Трампом

Президент Польщі Кароль Навроцький під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом має обговорити посилення східного флангу НАТО. Також йому радять вимагати скасування американської візи ексміністра юстиції Збігнєва Зьобро, який переховується в США.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24 .

Про що варто говорити з Трампом

За словами Сікорського, у разі проведення зустрічі між лідерами держав першочерговим кроком має стати підтвердження зобов'язань щодо посилення оборони регіону.

"На нашу думку, її (присутність США - ред.) слід збільшити там, де це дійсно потрібно, а саме на східному фланзі, де є загроза. Це головне", - підкреслив керівник польського МЗС.

Другою ключовою темою міністр назвав анулювання американської візи розшукуваного ексміністра юстиції Збігнєва Зьобро, який, за даними слідства, переховується у Сполучених Штатах від звинувачень у шахрайстві з Фондом правосуддя.

"Збігнєв З. не журналіст, він віце-президент головної опозиційної партії та член парламенту. Він має бути в Сеймі, Варшаві, а не в Сполучених Штатах, тому я сподіваюся, що президент вимагатиме скасування цієї шахрайської візи", - заявив урядовець, додавши, що між країнами-союзниками не повинно бути подібних прецедентів.

Розвиток польсько-німецьких відносин

Радослав Сікорський також прокоментував 35-ту річницю підписання Договору про добросусідство з Німеччиною, назвавши економічні показники співпраці "вражаючими".

Він зазначив, що за цей час обсяги торгівлі між державами зросли у тридцять разів, а щоденний товарообіг складає пів мільярда євро. Завдяки цьому Польща разом із Чехією стали для Берліна більшим торговельним партнером, ніж США чи Китай.