Туск порадив Навроцькому не дозволяти "затягнути себе в клітку" під час візиту до Трампа
Польща готує інфраструктуру та фінансування для збільшення присутності американських військ на своїй території відповідно до попередніх обіцянок президента США Дональда Трампа.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Підготовка до розширення контингенту США
За словами глави польського уряду, найближчим часом Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки розпочне роботу над забезпеченням логістики для американських військових.
"На прохання віцепрем'єра та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша Комітет безпеки у вівторок вранці працюватиме над підготовкою місць, інфраструктури, логістики та коштів для присутності американських військ у Польщі", - зазначив Туск.
Він підкреслив, що Варшава прагне бути детально підготовленою до реалізації заяви американського лідера щодо військової підтримки.
Візит Навроцького до Вашингтона
Заяви прем'єра прозвучали на тлі запланованого візиту президента Польщі Кароля Навроцького до США, де він зустрінеться з Дональдом Трампом.
Очікується, що сторони обговорять питання безпеки, постійної військової присутності США, а також економічну та енергетичну співпрацю.
Коментуючи участь Навроцького в офіційних заходах у Білому домі, які включатимуть гала-концерт змішаних єдиноборств UFC, Дональд Туск із гумором закликав президента "не дозволяти затягнути себе в клітку".
"Ми знаємо, що він любить бокс, але краще не ризикувати. Ми знаємо, чим закінчуються деякі бої, тому я сподіваюся, що його не вмовлять на таку конфронтацію", - додав прем'єр, водночас висловивши сподівання, що Навроцький нагадає Трампу про його безпекові обіцянки.
Відносини України та Польщі
Нагадаємо, останнім часом у відносинах між Києвом та Варшавою виникла певна напруженість, пов'язана з історичними питаннями, зокрема скандалом довкола УПА.
На тлі цього з'явилися чутки про можливе блокування євроінтеграційних кроків України, проте прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що Варшава "не торгуватиме підтримкою українських амбіцій" на її шляху до ЄС.
За його словами, інтеграція відбуватиметься на умовах, які будуть безпечними та вигідними для польської сторони.
Попри кризу у відносинах, польська влада розраховує на візит президента Володимира Зеленського до Гданська, де 25-26 червня відбудеться Міжнародна конференція з відновлення України. Дональд Туск дав зрозуміти, що офіційно чекає на українського лідера, оскільки той є співорганізатором цього масштабного заходу для бізнесу та компаній.
Водночас Варшава продовжує жорстко відстоювати свої позиції на міжнародній арені щодо врегулювання війни. Зокрема, Дональд Туск рішуче заявив, що Польща вимагає обов'язкової участі у переговорах щодо України і не визнає жодних домовленостей, ухвалених без її відома.
Польський прем'єр висловив незадоволення закритим західноєвропейським форматом "E3" та застеріг союзників від спроб поспішного початку діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним.