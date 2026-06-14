Сикорский дал Навроцкому советы перед встречей с Трампом
Президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи с президентом США Дональдом Трампом должен обсудить усиление восточного фланга НАТО. Также ему советуют требовать отмены американской визы экс-министра юстиции Збигнева Зебро, который скрывается в США.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
О чем стоит говорить с Трампом
По словам Сикорского, в случае проведения встречи между лидерами государств первоочередным шагом должно стать подтверждение обязательств по усилению обороны региона.
"По нашему мнению, ее (присутствие США - ред.) следует увеличить там, где это действительно нужно, а именно на восточном фланге, где есть угроза. Это главное", - подчеркнул руководитель польского МИД.
Второй ключевой темой министр назвал аннулирование американской визы разыскиваемого экс-министра юстиции Збигнева Зебро, который, по данным следствия, скрывается в Соединенных Штатах от обвинений в мошенничестве с Фондом правосудия.
"Збигнев З. не журналист, он вице-президент главной оппозиционной партии и член парламента. Он должен быть в Сейме, Варшаве, а не в Соединенных Штатах, поэтому я надеюсь, что президент потребует отмены этой мошеннической визы", - заявил чиновник, добавив, что между странами-союзниками не должно быть подобных прецедентов.
Развитие польско-немецких отношений
Радослав Сикорский также прокомментировал 35-ю годовщину подписания Договора о добрососедстве с Германией, назвав экономические показатели сотрудничества "впечатляющими".
Он отметил, что за это время объемы торговли между государствами выросли в тридцать раз, а ежедневный товарооборот составляет полмиллиарда евро. Благодаря этому Польша вместе с Чехией стали для Берлина большим торговым партнером, чем США или Китай.
О чем ранее предупреждали в Польше
Напомним, в последнее время польские чиновники активно комментируют внешнюю политику Варшавы и предстоящий визит президента Кароля Навроцкого в США.
В частности, премьер-министр Дональд Туск посоветовал лидеру государства напомнить Дональду Трампу о его предыдущих обещаниях и заявил, что Польша уже готовит инфраструктуру и финансирование для увеличения присутствия американских войск на своей территории.
В то же время в Варшаве критически оценивают стабильность российского режима на фоне длительной агрессии против Украины.
Ранее министр иностранных дел Радослав Сикорский высказал мнение, что российского диктатора Владимира Путина могут отстранить от власти представители его же ближайшего окружения, сравнив судьбу российского диктатора с свергнутыми римскими императорами, которых лишала власти собственная преторианская гвардия.