Глава МЗС Польщі передрік Путіну долю повалених імператорів
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Володимира Путіна можуть усунути представники його ж оточення, після чого переговори про завершення війни вестиме вже новий лідер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Corriere della Sera.
Версія про зміну влади в Кремлі
За словами Сікорського, існує ймовірність, що очільник Кремля може бути відсторонений людьми з найближчого кола. У такому разі процес мирних переговорів перейде до його можливого наступника.
Історичні паралелі
Дипломат зазначив, що в історії нерідко траплялося, коли держави завершували війни вже з іншим керівництвом. Він також нагадав, що багато авторитарних лідерів втрачали владу через дії власного оточення.
"Тут, у Римі, мені не потрібно розповідати, скільки імператорів було усунуто їхньою власною преторіанською гвардією... Диктатори завжди усвідомлюють це дуже пізно", - заявив Сікорський.
Логіка поведінки диктаторів
На думку глави польського МЗС, для Путіна продовження невдалої війни може здаватися безпечнішим сценарієм, ніж її завершення без очевидного результату.
"Проблема диктаторів, які вступили у війну, в тому, що якщо вони припинять конфлікт без явної перемоги, їхня влада опиниться під загрозою", - заявив він.
Ситуація в Кремлі
Сікорський також вказав, що російські військові не надають Путіну повної інформації про становище на фронті. За його словами, це лише посилює стратегічний глухий кут, у якому опинився Кремль.
