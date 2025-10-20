"Сигнали росіян далекі від реальності". Зеленський відповів, чи тисне Трамп щодо Донбасу

Як довелося "повоювати" з Віткоффом

За словами Зеленського, позиція України залишається твердою - агресору нічого не подарують. Пояснював він це і Трампу і його спецпосланцю Стіву Віткоффу.

"Ми розуміємо, що пан Віткофф просто передає, що Росія має на увазі. Це не означає, що це його думка. Принаймні він так це говорить", - сказав президент.

Він також казав Віктоффу про оманливе враження, бо росіяни заявляли, що на Донбасі люди захотіли до Росії на псевдореферендумах. Але є нюанс.

"Спочатку була окупація, а потім вже щось відбувалося безконтрольне та очевидно незаконне те, що назвали "референдумом". Причому я кажу, що ці сигнали "рускіх" настільки далекі від реальності, що між початком окупації й так званим "референдумом" пройшло 10 років", - пояснив президент.

Зеленський також розповів, як довелося осадити Віткоффа щодо того, що Росія "занесла" українські регіони до своєї конституції.

"Якщо завтра Путін буде ще щось вносити, після того чи іншого закінчення війни, нам знову потрібно буде виходити з якоїсь території? А якщо я внесу в Конституцію України, наприклад, дві області РФ, вони будуть виходити з цих територій? Це непрацююча модель", - резюмував він.

Чи вмовляв Трамп піти на ультиматуми Путіна

Як пояснив Зеленський, під час зустрічі хотілося зрозуміти, що точно хочуть росіяни. Однак наразі чіткої позиції немає.

"Наразі цього не звучало", - відповів Зеленський на питання, чи обговорював він з Трампом російські умови щодо територій, армії, мови тощо.

Однак Зеленський вважає, що варто лише Україні погодитися на погане територіальне рішення, то інші питання Трамп і Путін спробують вирішити між собою.

Як приклад, сказав президент, під час розмови про припинення вогню в Білому домі йому почали переказувати маячню російської пропаганди - що нібито Україна готується до нового наступу, тому не можна давати їй паузу.

"Я говорю: "Я просто не зовсім розумію, яким чином ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни?", - зазначив Зеленський.

Він також згадав Південну та Північну Корею, зокрема те, що перша з гарантіями безпеки від США перетворилася на "круту країну", друга стала розсадником тоталітаризму. При цьому там все ще, після понад 70 років з моменту припинення бойових дій, немає фінальної мирної угоди.