"Сигналы россиян далеки от реальности". Зеленский ответил, давит ли Трамп по Донбассу

Российский диктатор Владимир Путин все еще хочет, чтобы Украина "отдала" ему Донецкую и Луганскую области. Но президент США Дональд Трамп не давит в этом вопросе.
Об этом во время встречи с журналистами 19 октября заявил президент Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Зеленского, позиция Украины остается твердой - агрессору ничего не подарят. Объяснял он это и Трампу и его спецпосланнику Стиву Уиткоффу.
"Мы понимаем, что господин Уиткофф просто передает, что Россия имеет в виду. Это не означает, что это его мнение. По крайней мере он так это говорит", - сказал президент.
Он также говорил Уиктоффу об обманчивом впечатлении, потому что россияне заявляли, что на Донбассе люди захотели в Россию на псевдореферендумах. Но есть нюанс.
"Сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и очевидно незаконное то, что назвали "референдумом". Причем я говорю, что эти сигналы "русских" настолько далеки от реальности, что между началом оккупации и так называемым "референдумом" прошло 10 лет", - пояснил президент.
Зеленский также рассказал, как пришлось осадить Уиткоффа относительно того, что Россия "занесла" украинские регионы в свою конституцию.
"Если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", - резюмировал он.
Как пояснил Зеленский, во время встречи хотелось понять, что точно хотят россияне. Однако пока четкой позиции нет.
"Пока этого не звучало", - ответил Зеленский на вопрос, обсуждал ли он с Трампом российские условия относительно территорий, армии, языка и тому подобное.
Однако Зеленский считает, что стоит только Украине согласиться на плохое территориальное решение, то другие вопросы Трамп и Путин попытаются решить между собой.
В качестве примера, сказал президент, во время разговора о прекращении огня в Белом доме ему начали пересказывать бред российской пропаганды - что якобы Украина готовится к новому наступлению, поэтому нельзя давать ей паузу.
"Я говорю: "Я просто не совсем понимаю, каким образом мы нарушим подписанные с вами гарантии безопасности, если у нас будет реальное завершение войны?", - отметил Зеленский.
Он также вспомнил Южную и Северную Корею, в частности то, что первая с гарантиями безопасности от США превратилась в "крутую страну", вторая стала рассадником тоталитаризма. При этом там все еще, после более 70 лет с момента прекращения боевых действий, нет финального мирного соглашения.
Отметим, 19 октября в СМИ появилась информация, что Трамп якобы требовал от Зеленского согласиться на условия Путина, иначе он якобы "уничтожит Украину".
Сам Трамп накануне дал понять, что Путин уже захватил определенную часть территории Украины, то что-то точно заберет себе.
Американское издание The Washington Post писало, что во время телефонного разговора с Трампом кремлевский диктатор намекнул якобы на готовность остановить войну и выйти из Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над Донецкой областью.