"Сигналы россиян далеки от реальности". Зеленский ответил, давит ли Трамп по Донбассу

Как пришлось "повоевать" с Уиткоффом

По словам Зеленского, позиция Украины остается твердой - агрессору ничего не подарят. Объяснял он это и Трампу и его спецпосланнику Стиву Уиткоффу.

"Мы понимаем, что господин Уиткофф просто передает, что Россия имеет в виду. Это не означает, что это его мнение. По крайней мере он так это говорит", - сказал президент.

Он также говорил Уиктоффу об обманчивом впечатлении, потому что россияне заявляли, что на Донбассе люди захотели в Россию на псевдореферендумах. Но есть нюанс.

"Сначала была оккупация, а потом уже что-то происходило бесконтрольное и очевидно незаконное то, что назвали "референдумом". Причем я говорю, что эти сигналы "русских" настолько далеки от реальности, что между началом оккупации и так называемым "референдумом" прошло 10 лет", - пояснил президент.

Зеленский также рассказал, как пришлось осадить Уиткоффа относительно того, что Россия "занесла" украинские регионы в свою конституцию.

"Если завтра Путин будет еще что-то вносить, после того или иного окончания войны, нам снова нужно будет выходить из какой-то территории? А если я внесу в Конституцию Украины, например, две области РФ, они будут выходить из этих территорий? Это неработающая модель", - резюмировал он.

Уговаривал ли Трамп пойти на ультиматумы Путина

Как пояснил Зеленский, во время встречи хотелось понять, что точно хотят россияне. Однако пока четкой позиции нет.

"Пока этого не звучало", - ответил Зеленский на вопрос, обсуждал ли он с Трампом российские условия относительно территорий, армии, языка и тому подобное.

Однако Зеленский считает, что стоит только Украине согласиться на плохое территориальное решение, то другие вопросы Трамп и Путин попытаются решить между собой.

В качестве примера, сказал президент, во время разговора о прекращении огня в Белом доме ему начали пересказывать бред российской пропаганды - что якобы Украина готовится к новому наступлению, поэтому нельзя давать ей паузу.

"Я говорю: "Я просто не совсем понимаю, каким образом мы нарушим подписанные с вами гарантии безопасности, если у нас будет реальное завершение войны?", - отметил Зеленский.

Он также вспомнил Южную и Северную Корею, в частности то, что первая с гарантиями безопасности от США превратилась в "крутую страну", вторая стала рассадником тоталитаризма. При этом там все еще, после более 70 лет с момента прекращения боевых действий, нет финального мирного соглашения.