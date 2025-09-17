Сигнал для НАТО: в ISW пояснили, навіщо Путін прийшов у військовій формі на "Захід-2025"

16 вересня Путін особисто відвідав район проведення навчань "Захід-2025" у Нижньогородській області на полігоні "Муліно", де проходив завершальний етап маневрів. Російський диктатор одягнув військову форму.

Як зазначають аналітики, це лише другий випадок, коли Путін з'явився у військовій формі на публічному заході після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Вперше він вдягнув військову форму під час візиту до Курської області в березні 2025 року.

На думку ISW, поява Путіна 16 вересня у військовій формі може бути спробою "продемонструвати російсько-білоруську військову силу на тлі ескалації проти держав НАТО".

У звіті підкреслюється, що це "сигнал" для Польщі, Норвегії, країн Балтії та Фінляндії, яким Кремль останнім часом регулярно погрожує.

За даними ISW, разом із Путіним навчання відвідали міністр оборони Андрій Бєлоусов та його заступники.

У маневрах брали участь підрозділи Ленінградського й Московського військових округів, Повітряно-космічних та Повітряно-десантних військ, флотів РФ, а також білоруські сили у складі Об’єднаного регіонального угруповання.

Путін заявив, що загалом до навчань було залучено близько 100 тисяч військовослужбовців, у тому числі з шести іноземних країн. Пізніше він зустрівся з військовими з Індії, Бангладеш, Буркіна-Фасо, ДР Конго, Малі та Ірану.