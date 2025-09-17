Сигнал для НАТО: в ISW объяснили, зачем Путин пришел в военной форме на "Запад-2025"

Российский диктатор Владимир Путин появился в военной форме на завершающем этапе российско-белорусских учений "Запад-2025". Вероятно это "сигнал" для стран НАТО, которым Кремль в последнее время регулярно угрожает.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
16 сентября Путин лично посетил район проведения учений "Запад-2025" в Нижегородской области на полигоне "Мулино", где проходил завершающий этап маневров. Российский диктатор надел военную форму.
Как отмечают аналитики, это лишь второй случай, когда Путин появился в военной форме на публичном мероприятии после начала полномасштабного вторжения в Украину.
Впервые он надел военную форму во время визита в Курскую область в марте 2025 года.
По мнению ISW, появление Путина 16 сентября в военной форме может быть попыткой "продемонстрировать российско-белорусскую военную силу на фоне эскалации против государств НАТО".
В отчете подчеркивается, что это "сигнал" для Польши, Норвегии, стран Балтии и Финляндии, которым Кремль в последнее время регулярно угрожает.
По данным ISW, вместе с Путиным учения посетили министр обороны Андрей Белоусов и его заместители.
В маневрах участвовали подразделения Ленинградского и Московского военных округов, Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск, флотов РФ, а также белорусские силы в составе Объединенной региональной группировки.
Путин заявил, что всего к учениям было привлечено около 100 тысяч военнослужащих, в том числе из шести иностранных государств. Позже он встретился с военными из Индии, Бангладеш, Буркина-Фасо, ДР Конго, Мали и Ирана.
Как известно, РФ и Беларусь проводили совместные военные учения под названием "Запад-2025". Активная часть этих военных учений продолжается с 12 по 16 сентября. Основные действия происходят на белорусской территории, частично - в России.
Как стало известно, Россия на учениях отработала возможные провокации против НАТО.
Перед тем стало известно, что РФ расширила учения "Запад-2025" на Калининградскую область, которая граничит с Польшей на юге, Литвой - на севере и востоке.