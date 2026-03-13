Сигнал диктаторам? Як Китай та КНДР можуть використати війну США в Ірані

США виснажують свої арсенали

За перші 100 годин війни проти Ірану американська армія випустила 168 крилатих ракет. Темпи використання далекобійної зброї та перехоплювачів систем Patriot, SM-3 і THAAD у десятки разів перевищують виробничі можливості оборонної промисловості США.

За даними Financial Times, Пентагон готує запит на 50 млрд доларів додаткового фінансування, адже лише за перші шість днів конфлікту витрати сягнули 11,3 млрд доларів.

Через загострення ситуації Вашингтон розпочав екстрене перекидання оборонних ресурсів на Близький Схід. Зокрема, батареї THAAD та Patriot забирають з Південної Кореї та Європи, що значно послаблює протиракетну "парасольку" в цих регіонах і залишає союзників менш захищеними.

І за цим тихо та виважено спостерігають найбільші противники США - Китай та Північна Корея.

Чи вдарить Китай по Тайваню

Цього тижня Китай після паузи, яку пов'язували з підготовкою зустрічі китайського лідера Сі Цзіньпіна з президентом США, відновив польоти військової авіації біля Тайваню. Днями Пекін також різко відреагував на плани Японії розгорнути ракети, здатні дістати до території Китаю.

"Це не просто небезпечна тенденція, а реальна загроза, яка може шкодити регіональному миру та безпеці. Відступ до мілітаристського минулого веде лише до самознищення. Якщо Японія наважиться застосувати силу проти суверенітету Китаю, вона отримає прямий удар і зазнає ще більшої та неминучої поразки", - попереджав речник китайського Міноборони.

Попри послаблення присутності США в регіоні, Пекін навряд чи наважиться на силове захоплення Тайваню найближчим часом, сказала в коментарі РБК-Україна експерт зі Східної Азії, магістр зовнішньої політики Наталія Бутирська. Річ у тім, що Китай - раціональний гравець, тому не поспішатиме з будь-якими діями.

"Китай бачив, як Росія втягнула себе в довготривалий конфлікт. Те ж саме продемонстрували США. Вони фактично продемонстрували помилку Путіна, нехай і в меншому масштабі та поки коротшому терміні. Тож вони зробили висновки: не розрахований конфлікт може мати дуже негативні наслідки і виснажувати ресурси", - пояснила Бутирська.

На думку дипломата та директора Центру оборонних стратегій Олександра Хари, китайська армія зараз просто не готова до конфронтації зі США, Японією та іншими країнами регіону без ризику знищити власну економіку.

Тому зараз Пекін впроводить внутрішні чистки генералітету через корупцію. Крім того, є чутки про не надто успішне застосування китайських систем озброєння в Ірані. Тож і тут Китай буде робити висновки, додав Хара в коментарі РБК-Україна.

Фото: армія Китаю ще не готова до війни (Getty Images)

Які висновки робить КНДР

Що стосується Північної Кореї, Пхеньян повністю залежить від позиції Пекіна, який не бажає ескалації на Корейському півострові, вважає Хара. Тому напад на Південну Корею наразі малоймовірний.

Проте режим Кім Чен Ина уважно спостерігає за діями США проти Ніколаса Мадуро у Венесуелі та керівництва Ірану, зауважила Бутирська. Для КНДР ці події стали черговим доказом того, що лише наявність ядерної зброї є єдиним гарантом виживання влади.

"Дії США з Мадуро, дії США в Ірані - це дуже серйозний такий повчальний урок для Північної Кореї. Значить, потрібно берегти свою верхівку і потрібно мати "план Б" на випадок якогось такого негативного сценарію. І відповідно вони будуть робити свої заходи безпеки", - сказала експерт зі Східної Азії.

Водночас, за її словами, зростатиме рівень недовіри Пхеньяна і інших країн до будь-яких перемовин із Вашингтоном.

"Тобто навіть якщо вони будуть говорити про щось з Дональдом Трампом, то вони будуть, знаєте, так в голові тримати, що довіряти США не можна", - додала Бутирська.