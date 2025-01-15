Сигарети в Україні за рік подорожчали ще на 25%

За даними статистичного відомства за 2024 рік:

горілка подешевшала на 1,6% до 116,5 гривень за пляшку 0,5 літра,

вина столові українських марок подорожчали на 4,4% до 113,9 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 7,0% до 34,0 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% до 118,7 гривень за пачку.

Зазначимо, Україна взяла на себе зобов'язання досягти рівня оподаткування сигарет, встановленого в ЄС, до 2028 року. У зв'язку з цим ціни на сигарети підвищуються на 15-25% на рік.

Ціни на алкоголь і сигарети

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2023 рік горілка подорожчала на 1,1% до 118,3 гривні за пляшку 0,5 літра, вина столові українських марок подорожчали на 14,1% до 109,1 гривні за пляшку 0,7 літра, пиво подорожчало на 11,4% до 31,8 гривні за пляшку 0,5 літра, сигарети преміум-класу подорожчали на 16,4% до 96,2 гривні за пачку.

У 2022 році горілка подорожчала на 24,2% до 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра, вина столові українських марок подорожчали на 36,5% до 95,6 гривень за пляшку 0,7 літра, пиво подорожчало на 48,6% до 28,5 гривень за пляшку 0,5 літра, сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% до 82,6 гривень за пачку.