Алкоголь та сигарети подорожчали в Україні: як змінилися ціни за 2023 рік
Фото: алкоголь та цигарки дорожчають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та цигарки у 2023 році. Однак подорожчання було не таким значним, як 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату .
За даними статистичного відомства у грудні 2023 року:
- горілка подорожчала на 1,1% до 118,3 гривень за пляшку 0,5 літра,
- столові вина українських марок подорожчали на 14,1% до 109,1 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво подорожчало на 11,4% до 31,8 гривень за пляшку 0,5 літра,
- сигарети преміум-класу подорожчали на 16,4% до 96,2 гривні за пачку.
Інфляція в Україні
Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2023 році сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.
Загальна інфляція в Україні 2022 року становила 26,6%. За даними Держстату, у 2022 році
- горілка подорожчала на 24,2% до 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра,
- вина столові українських марок подорожчали на 36,5% до 95,6 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво подорожчало на 48,6% - до 28,5 гривень за пляшку 0,5 літра,
- сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% - до 82,6 гривень за пачку.