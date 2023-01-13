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Держстат показав, як за 2022 рік зросли ціни на алкоголь і сигарети

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Україна, П'ятниця 13 січня 2023 13:39
Держстат показав, як за 2022 рік зросли ціни на алкоголь і сигарети Фото: алкоголь та цигарки значно подорожчали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та сигарети у 2022 році. Порівняно з груднем 2021 року найбільше подорожчало пиво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства:

  • горілка подорожчала на 24,2% до 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • столові вина українських марок подорожчали на 36,5% до 95,6 гривень за пляшку 0,7 літра,
  • пиво подорожчало на 48,6% до 28,5 гривень за пляшку 0,5 літра,
  • сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% до 82,6 гривні за пачку.

Держстат показав, як за 2022 рік зросли ціни на алкоголь і сигарети

Нагадаємо, за даними Держстату, у 2022 році найбільше в Україні подорожчали цибуля, морква, рис, яйця, риба, сало та гречка.

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Державна служба статистики Ціни на продукти
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