Держстат показав, як за 2022 рік зросли ціни на алкоголь і сигарети

Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та сигарети у 2022 році. Порівняно з груднем 2021 року найбільше подорожчало пиво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

За даними статистичного відомства: горілка подорожчала на 24,2% до 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра,

столові вина українських марок подорожчали на 36,5% до 95,6 гривень за пляшку 0,7 літра,

пиво подорожчало на 48,6% до 28,5 гривень за пляшку 0,5 літра,

сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% до 82,6 гривні за пачку.