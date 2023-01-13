Держстат показав, як за 2022 рік зросли ціни на алкоголь і сигарети
Фото: алкоголь та цигарки значно подорожчали (Віталій Носач, РБК-Україна)
Державна служба статистики України зафіксувала зростання цін на алкоголь та сигарети у 2022 році. Порівняно з груднем 2021 року найбільше подорожчало пиво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.
За даними статистичного відомства:
- горілка подорожчала на 24,2% до 117,0 гривень за пляшку 0,5 літра,
- столові вина українських марок подорожчали на 36,5% до 95,6 гривень за пляшку 0,7 літра,
- пиво подорожчало на 48,6% до 28,5 гривень за пляшку 0,5 літра,
- сигарети преміум-класу подорожчали на 23,4% до 82,6 гривні за пачку.
Нагадаємо, за даними Держстату, у 2022 році найбільше в Україні подорожчали цибуля, морква, рис, яйця, риба, сало та гречка.