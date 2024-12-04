Сигарети подорожчають з 1 січня: Рада підвищила податок

Верховна Рада України ухвалила закон про підвищення акцизів на тютюнові вироби. Сигарети подорожчають на 40 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

За його даними, проєкт №11090 в другому читанні підтримали 237 депутатів.

"Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, так як акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС", - написав депутат.

Згідно з законом, у 2025 році збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% - з 47 до 58 євро за 1000 штук.

Мінімальне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку зросте на 23,9% - з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

Крім того, ставки будуть розраховуватися не в гривнях, а в євро.

Документом пропонується встановити поступове зростання розмірів ставок акцизного податку тютюнові вироби у наступні роки.

Нагадаємо, змінами до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби передбачені додаткові доходи у обсязі 27,1 млрд гривень (підвищення ставок акцизного податку на тютюнові вироби - 22,6 млрд гривень; податок на додану вартість від збільшення бази оподаткування (ставок акцизу) - 4,5 млрд гривень).

Куріння в Україні

У вересні-жовтні 2024 року 27% респондентів заявили, що вживають тютюнові або нікотинові вироби (щодня або не щодня). Вживання тютюнових або нікотинових виробів, як і раніше, помітно більш поширене серед чоловіків, ніж серед жінок. Так, серед чоловіків вживають такі вироби 39,5%, серед жінок – 17%.

Сигарети в Україні дорожчають приблизно на 20% на рік. За даними Держстату, у жовтні 2024 року сигарети преміум-класу коштували 113,7 гривні за пачку. У грудні минулого року вони коштували 96,2 гривні за пачку.