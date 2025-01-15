Сигареты в Украине за год подорожали еще на 25%

Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на сигареты в 2024 году на 25%. Алкоголь дорожает не так быстро, а водка даже подешевела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.
По данным статистического ведомства за 2024 год:
Отменим, Украина взяла на себя обязательство достичь уровня налогообложения сигарет, установленного в ЕС, до 2028 года. В связи с этим цены на сигареты повышаются на 15-25% в год.
Напомним, по данным Госстата, за 2023 год водка подорожала на 1,1% до 118,3 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок подорожали на 14,1% до 109,1 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво подорожало на 11,4% до 31,8 гривен за бутылку 0,5 литра, сигареты премиум-класса подорожали на 16,4% до 96,2 гривен за пачку.
В 2022 году водка подорожала на 24,2% до 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок подорожали на 36,5% до 95,6 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво подорожало на 48,6% до 28,5 гривен за бутылку 0,5 литра, сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% до 82,6 гривен за пачку.
Минимальные цены на алкоголь не повышались с 2018 года (за исключением игристых вин).