Сигареты в Украине за год подорожали еще на 25%

По данным статистического ведомства за 2024 год:

водка подешевела на 1,6% до 116,5 гривен за бутылку 0,5 литра,

вина столовые украинских марок подорожали на 4,4% до 113,9 гривен за бутылку 0,7 литра,

пиво подорожало на 7,0% до 34,0 гривен за бутылку 0,5 литра,

сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% до 118,7 гривен за пачку.

Отменим, Украина взяла на себя обязательство достичь уровня налогообложения сигарет, установленного в ЕС, до 2028 года. В связи с этим цены на сигареты повышаются на 15-25% в год.

Цены на алкоголь и сигареты

Напомним, по данным Госстата, за 2023 год водка подорожала на 1,1% до 118,3 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок подорожали на 14,1% до 109,1 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво подорожало на 11,4% до 31,8 гривен за бутылку 0,5 литра, сигареты премиум-класса подорожали на 16,4% до 96,2 гривен за пачку.

В 2022 году водка подорожала на 24,2% до 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок подорожали на 36,5% до 95,6 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво подорожало на 48,6% до 28,5 гривен за бутылку 0,5 литра, сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% до 82,6 гривен за пачку.