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Сигареты в Украине за год подорожали еще на 25%

Фото: сигареты дорожают ускоренными темпами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики Украины зафиксировала рост цен на сигареты в 2024 году на 25%. Алкоголь дорожает не так быстро, а водка даже подешевела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госстата.

По данным статистического ведомства за 2024 год:

  • водка подешевела на 1,6% до 116,5 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • вина столовые украинских марок подорожали на 4,4% до 113,9 гривен за бутылку 0,7 литра,
  • пиво подорожало на 7,0% до 34,0 гривен за бутылку 0,5 литра,
  • сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% до 118,7 гривен за пачку.

Отменим, Украина взяла на себя обязательство достичь уровня налогообложения сигарет, установленного в ЕС, до 2028 года. В связи с этим цены на сигареты повышаются на 15-25% в год.

Цены на алкоголь и сигареты

Напомним, по данным Госстата, за 2023 год водка подорожала на 1,1% до 118,3 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок подорожали на 14,1% до 109,1 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво подорожало на 11,4% до 31,8 гривен за бутылку 0,5 литра, сигареты премиум-класса подорожали на 16,4% до 96,2 гривен за пачку.

В 2022 году водка подорожала на 24,2% до 117,0 гривен за бутылку 0,5 литра, вина столовые украинских марок подорожали на 36,5% до 95,6 гривен за бутылку 0,7 литра, пиво подорожало на 48,6% до 28,5 гривен за бутылку 0,5 литра, сигареты премиум-класса подорожали на 23,4% до 82,6 гривен за пачку.

 

Минимальные цены на алкоголь не повышались с 2018 года (за исключением игристых вин).

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