Не сідайте в ліфт: у Києві та областях екстрені відключення світла

19:59 23.03.2026 Пн
2 хв
Графіки погодинних відключень світла не діють
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: у Києві запровадили екстрені відключення світла (Getty Images)

У Києві та Київській області сьогодні, 23 березня, ввечері запровадили екстрені відключення електроенергії. Графіки не діють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram і гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

"Київ і Київська область: за командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні ДТЕК.

У разі зміни ситуації в компанії пообіцяли проінформувати жителів столиці та Київської області додатково.

Зі свого боку Коваленко підтвердив, що в Києві діють екстрені відключення, але не розкрив деталей.

"Не сідайте в ліфт. Бережіть себе", - написав він.

Де ще діють екстрені відключення

В "Укренерго" уточнили, що через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів аварійні відключення світла запровадили в окремих регіонах України.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - додали в компанії.

Станом на 20:07 відомо, що аварійні відключення світла, окрім Києва та Київської області, запровадили у Чернігівській та Черкаській областях.

Відключення світла 23 березня

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 мали діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.

У цей же час діють і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Ситуація зі світлом в Україні покращилася після потепління, оскільки рівень споживання електроенергії на цьому тлі впав.

До слова, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі РБК-Україна розповів про те, що графіки відключень світла в Україні взимку можуть тривати ще до 2031 року.

Такий сценарій він вважає реалістичним, оскільки російські окупанти значно пошкодили велику кількість українських енергооб'єктів.

