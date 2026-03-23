Не садитесь в лифт: в Киеве и областях экстренные отключения света

В Киеве и нескольких областях сегодня, 23 марта, вечером ввели экстренные отключения электроэнергии. Графики не действуют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram и гендиректора Yasno Сергея Коваленко в Facebook.
"Киев и Киевская область: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", - сказано в сообщении ДТЭК.
В случае изменения ситуации в компании пообещали проинформировать жителей столицы и Киевской области дополнительно.
В свою очередь Коваленко подтвердил, что в Киеве действуют экстренные отключения, но не раскрыл деталей.
"Не садитесь в лифт. Берегите себя", - написал он.
В "Укрэнерго" уточнили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме после российских обстрелов аварийные отключения света ввели в отдельных регионах Украины.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации ситуации в энергосистеме", - добавили в компании.
По состоянию на 20:07 известно, что аварийные отключения света, помимо Киева и Киевской области, ввели в Черниговской и Черкасской областях.
Напомним, сегодня, 23 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 22:00 должны были действовать графики почасовых отключений света для бытовых потребителей.
В это же время действуют и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Ситуация со светом в Украине улучшилась после потепления, поскольку уровень потребления электроэнергии на этом фоне упал.
К слову, ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии РБК-Украина рассказал о том, что графики отключений света в Украине зимой могут продолжаться еще до 2031 года.
Такой сценарий он считает реалистичным, поскольку российские оккупанты значительно повредили большое количество украинских энергообъектов.