Не сідайте в ліфт: у Києві та областях екстрені відключення світла
У Києві та Київській області сьогодні, 23 березня, ввечері запровадили екстрені відключення електроенергії. Графіки не діють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram і гендиректора Yasno Сергія Коваленка у Facebook.
"Київ і Київська область: за командою "Укренерго" застосовано екстрені відключення", - йдеться в повідомленні ДТЕК.
У разі зміни ситуації в компанії пообіцяли проінформувати жителів столиці та Київської області додатково.
Зі свого боку Коваленко підтвердив, що в Києві діють екстрені відключення, але не розкрив деталей.
"Не сідайте в ліфт. Бережіть себе", - написав він.
Де ще діють екстрені відключення
В "Укренерго" уточнили, що через складну ситуацію в енергосистемі після російських обстрілів аварійні відключення світла запровадили в окремих регіонах України.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", - додали в компанії.
Станом на 20:07 відомо, що аварійні відключення світла, окрім Києва та Київської області, запровадили у Чернігівській та Черкаській областях.
Відключення світла 23 березня
Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, в усіх регіонах України з 17:00 до 22:00 мали діяти графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів.
У цей же час діють і графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Ситуація зі світлом в Україні покращилася після потепління, оскільки рівень споживання електроенергії на цьому тлі впав.
До слова, раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі РБК-Україна розповів про те, що графіки відключень світла в Україні взимку можуть тривати ще до 2031 року.
Такий сценарій він вважає реалістичним, оскільки російські окупанти значно пошкодили велику кількість українських енергооб'єктів.