Сибіга закликав союзників збивати ворожі дрони і ракети у повітряному просторі України

"Російські дрони, що влетіли до Польщі під час масованого нападу на Україну, показують, що почуття безкарності (російського диктатора Володимира – ред.) Путіна продовжує зростати, оскільки його не було належним чином покарано за попередні злочини", - заявив Сибіга.

Він також додав, що Путін продовжує ескалувати, розширювати свою війну та випробовувати Захід. Чим довше він не стикається з жодною силою у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз ще більше провокуватиме Росію, і тоді російські ракети та дрони полетять ще далі в Європу.

Про посилення ППО

"Ця ситуація показує, що нарешті потрібно прийняти рішення, щоб дозволити використовувати можливості протиповітряної оборони партнерів у сусідніх країнах для перехоплення дронів та ракет в повітряному просторі України, включаючи ті, що наближаються до кордонів НАТО", - додав він.

Сибіга також вбачає у запуску дронів на Польщу заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захищатися від зростаючої кількості російських дронів та ракет.

Про санкції

"Крім того, санкції необхідно посилити негайно. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину потрібно зупинити – і її можна зупинити лише силою, а не слабкістю", - додав він.