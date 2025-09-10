RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Сибига призвал союзников сбивать вражеские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины

Фото: Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Союзники должны принять решение, которое бы позволило использовать возможности противовоздушной обороны в соседних странах для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Российские дроны, влетевшие в Польшу во время массированного нападения на Украину, показывают, что чувство безнаказанности (российского диктатора Владимира - ред.) Путина продолжает расти, поскольку он не был должным образом наказан за предыдущие преступления", - заявил Сибига.

Он также добавил, что Путин продолжает эскалировать, расширять свою войну и испытывать Запад. Чем дольше он не сталкивается ни с одной силой в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас будет еще больше провоцировать Россию, и тогда российские ракеты и дроны полетят еще дальше в Европу.

Об усилении ПВО

"Эта ситуация показывает, что наконец нужно принять решение, чтобы позволить использовать возможности противовоздушной обороны партнеров в соседних странах для перехвата дронов и ракет в воздушном пространстве Украины, включая те, что приближаются к границам НАТО", - добавил он.

Сибига также видит в запуске дронов на Польшу призыв к партнерам срочно усилить противовоздушную оборону Украины и лучше защищаться от растущего количества российских дронов и ракет.

О санкциях

"Кроме того, санкции необходимо усилить немедленно. Путин серьезно отнесется к мирным переговорам только тогда, когда столкнется с серьезным трансатлантическим давлением. Российскую военную машину нужно остановить - и ее можно остановить только силой, а не слабостью", - добавил он.

 

Что предшествовало

Напомним, что сегодня ночью, 10 сентября, российские ударные дроны типа "Шахед" массово нарушили воздушное пространство Польши. В связи с инцидентом наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания были переведены в состояние высокой готовности.

Также в Польше закрыли воздушное пространство четырех аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск выслушал отчет оперативного командующего армии и созвал экстренное заседание правительства.

Впоследствии в Брюсселе заявили, что прилет российских дронов в Польшу не был случайностью. Это умышленное нарушение воздушного пространства Европы со стороны Москвы.

Стоит отметить, что вражеские беспилотники и раньше нарушали воздушное пространство Польши, однако это были случаи с одним-двумя дронами, которые не несли опасности.

