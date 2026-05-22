Сибига впервые встретился с новой главой МИД Венгрии: о чем говорили

10:53 22.05.2026 Пт
2 мин
Когда состоится следующий раунд экспертных консультаций?
Татьяна Степанова
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел первую личную встречу с новой главой МИД Венгрии Анитой Орбан. Договорились о втором раунде консультаций на уровне экспертов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Переговоры глав МИД Украины и Венгрии состоялась на полях заседания НАТО в Хельсинборге, Швеция.

Министры подвели итоги первого раунда двусторонних консультаций на уровне экспертов по национальным меньшинствам на этой неделе и договорились провести второй раунд на следующей неделе.

"Признаем важность прогресса на этом треке, стремимся найти конструктивные решения и достичь ощутимых результатов. Со своей стороны я подчеркнул критическую важность вступления Украины в ЕС и своевременного открытия переговорных кластеров", - подчеркнул Сибига.

Он также проинформировал венгерскую коллегу о ситуации на поле боя, мирном процессе и потенциальной новой роли Европы.

Министры согласились, что восстановление двустороннего диалога Украины и Венгрии является положительным развитием для обеих стран и всей Европы, скоординировали дальнейшие двусторонние контакты на всех уровнях.

Переговоры Украины и Венгрии

Напомним, 20 мая Украина и Венгрия начали двусторонние переговоры на уровне экспертов. Главными темами обсуждения стали улучшение соседских отношений, обеспечение прав национальных меньшинств и интеграция Украины в ЕС.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига провел переговоры с министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан и объявил о готовности открыть новую страницу в отношениях двух стран.

Премьер Венгрии Петер Мадьяр также сообщил о старте технических переговоров с Украиной по защите языковых, образовательных и культурных прав венгерской общины на Закарпатье.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил о реальных шансах наладить отношения с Венгрией.

Россия готовит Беларусь к новым операциям? В ISW объяснили значение ядерных учений
