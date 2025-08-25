Сибіга відповів Лаврову про "нелегітимність" Зеленського: немає нічого більш абсурдного
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав абсурдними слова глави російського МЗС Сергія Лаврова про нібито "нелегітимність" президента України Володимира Зеленського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ України.
Я підмітив Сибіга, Лавров вже 21 рік обіймає посаду, проте вважає, що має право судити інших.
"Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше 25 років. Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність", - зазначив Сибіга.
За словами очільника українського МЗС, такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що РФ відкидає мирні зусилля.
Що передувало
У інтерв’ю NBC News Лавров заявив, що Москва визнає Володимира Зеленського "де-факто" главою України і готова зустрітися з ним.
Водночас він знову порушив тему нібито нелегітимності українського президента, підкресливши, що підписання юридичних документів має здійснюватися лише легітимною особою.
За його словами, згідно з Конституцією України, Зеленський наразі не відповідає цій вимозі.
Лавров натякнув, що Путін нібито не підпише мирну угоду через "нелегітимність" президента України.
Зустріч Зеленського і Путіна
Як відомо, ідея двосторонньої зустрічі виникла після того, як президент США Дональд Трамп провів переговори з Путіним на Алясці.
Для підготовки саміту між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним розглядають кілька можливих локацій. США схиляються до Будапешта як посередника, Австрія запропонувала Відень, а Білорусь готова прийняти зустріч за потреби.
Путін пропонував провести зустріч у Москві, але Зеленський відмовив. Серед можливих локацій для зустрічі розглядаються Женева, Стамбул, Ватикан.
Не виключається також проведення зустрічі у країнах Близького Сходу, зокрема в Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі.
Детальніше про те, які міста є у списку, які у них переваги та недоліки - читайте у матеріалі РБК-Україна.