Сибіга відповів Лаврову про "нелегітимність" Зеленського: немає нічого більш абсурдного

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністерство закордонних справ України.

Я підмітив Сибіга, Лавров вже 21 рік обіймає посаду, проте вважає, що має право судити інших.

"Немає нічого більш абсурдного, ніж лекція про легітимність від людини, яка просиділа в своєму кріслі 21 рік, служачи тому, хто править вже більше 25 років. Він не має жодної легітимності, щоб говорити про легітимність", - зазначив Сибіга.

За словами очільника українського МЗС, такі необґрунтовані заяви свідчать про те, що РФ відкидає мирні зусилля.

