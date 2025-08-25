Сибига ответил Лаврову о "нелегитимности" Зеленского: нет ничего более абсурдного

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство иностранных дел Украины.

Я подметил Сибига, Лавров уже 21 год занимает должность, однако считает, что имеет право судить других.

"Нет ничего более абсурдного, чем лекция о легитимности от человека, который просидел в своем кресле 21 год, служа тому, кто правит уже более 25 лет. Он не имеет никакой легитимности, чтобы говорить о легитимности", - отметил Сибига.

По словам главы украинского МИД, такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что РФ отвергает мирные усилия.

"Такие необоснованные заявления свидетельствуют о том, что Россия отвергает мирные усилия", - добавил он.