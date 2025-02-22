Сибіга вдруге за півтора тижні поговорив з держсекретарем США
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поговорив з державним секретарем США Марком Рубіо. Темою переговорів було досягнення миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Сибіга зазначив, що мав розмову з Рубіо, щоб "продовжити орієнтований на результат українсько-американський діалог".
"Напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії я підкреслив рішучу волю України до досягнення всеосяжного, справедливого і тривалого миру - миру, який зміцнить Україну і США", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів телефонні переговори з новим главою Державного департаменту США Марко Рубіо 13 лютого. Це була перша їх розмова.
Варто додати, що напередодні, 20 лютого, Сибіга у Києві зустрівся з Кітом Келлогом, спецпредставником США з питань України і Росії.
Суперечки між США та Україною
Нагадаємо, що Україна та США обговорюють угоду про доступ до українських копалин. США хочуть, щоб Україна передала права на 50% "рідкісноземів", це нібито буде платою за надану допомогу.
Проте, як заявляв президент Володимир Зеленський, Україна хоче, що в угоді були прописані гарантії безпеки. Американський лідер Дональд Трамп обурився відмовою України підписувати перший варіант угоди.
Крім того, Трамп зробив кілька різких заяв про Володимира Зеленського. Він заявив, що його рейтинг довіри президента України нібито становить 4%, а також назвав Зеленського "диктатором без виборів".
За даними видання The Wall Street Journal, Україна та США можуть підписати угоду про надра вже 22 лютого.
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