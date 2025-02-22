Сибига второй раз за полторы недели поговорил с госсекретарем США
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поговорил с государственным секретарем США Марком Рубио. Темой переговоров было достижение мира в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.
Сибига отметил, что имел разговор с Рубио, чтобы "продолжить ориентированный на результат украинско-американский диалог".
"Накануне третьей годовщины полномасштабной агрессии России я подчеркнул решительную волю Украины к достижению всеобъемлющего, справедливого и длительного мира - мира, который укрепит Украину и США", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, министр иностранных дел Андрей Сибига провел телефонные переговоры с новым главой Государственного департамента США Марко Рубио 13 февраля. Это был первый их разговор.
Стоит добавить, что накануне, 20 февраля, Сибига в Киеве встретился с Китом Келлогом, спецпредставителем США по вопросам Украины и России.
Споры между США и Украиной
Напомним, что Украина и США обсуждают соглашение о доступе к украинским ископаемым. США хотят, чтобы Украина передала права на 50% "редкоземов", это якобы будет платой за оказанную помощь.
Однако, как заявлял президент Владимир Зеленский, Украина хочет, что в соглашении были прописаны гарантии безопасности. Американский лидер Дональд Трамп возмутился отказом Украины подписывать первый вариант соглашения.
Кроме того, Трамп сделал несколько резких заявлений о Владимире Зеленском. Он заявил, что его рейтинг доверия президента Украины якобы составляет 4%, а также назвал Зеленского "диктатором без выборов".
По данным издания The Wall Street Journal, Украина и США могут подписать соглашение о недрах уже 22 февраля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.