Сибіга на зустрічі з Келлогом підтвердив готовність України досягти миру через силу

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом. Вони обговорили шляхи для досягнення миру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в X (Twitter).

"Я зустрівся з Кітом Келлогом, щоб обговорити шляхи досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру", - написав глава МЗС. Фото: Сибіга зустрівся з Келлогом (x.com/andrii_sybiha) За словами міністра, у розмові зі спецпредставником президента США він підтвердив готовність України досягти миру через силу, а також поділився баченням необхідних кроків для цього. "Я також повторив, що безпека України і трансатлантики є неподільними", - додав Сибіга.