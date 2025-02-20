Сибіга на зустрічі з Келлогом підтвердив готовність України досягти миру через силу
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся зі спецпредставником США з питань України і Росії Кітом Келлогом. Вони обговорили шляхи для досягнення миру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибігу в X (Twitter).
"Я зустрівся з Кітом Келлогом, щоб обговорити шляхи досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру", - написав глава МЗС.
Фото: Сибіга зустрівся з Келлогом (x.com/andrii_sybiha)
За словами міністра, у розмові зі спецпредставником президента США він підтвердив готовність України досягти миру через силу, а також поділився баченням необхідних кроків для цього.
"Я також повторив, що безпека України і трансатлантики є неподільними", - додав Сибіга.
Візит Келлога до України
Нагадаємо, у середу, 19 лютого, стало відомо, що спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог прибув до Києва з офіційним візитом. У нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Крім того, Келлог зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, керівниками розвідок і спеціальних служб. Також у нього була зустріч з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Детальніше про візит Келлога до України - у нашому матеріалі.
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