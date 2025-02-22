Україна та США можуть підписати угоду про надра вже сьогодні, - WSJ

Угода про використання надр між Україною та США може бути підписана вже цієї суботи. Переговори наближаються до завершення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що угода між Україною та США щодо використання надр може бути підписана вже цієї суботи, 22 лютого.

За інформацією джерел видання, угода ще не завершена, але переговори наближаються до фінальної стадії. Наразі невідомо, коли саме документ буде підписаний.

Особливо важливим фактором, що прискорив процес укладання угоди, став триденний візит спецпредставника США з питань України та Росії Кіта Келлога до Києва.

Келлогу вдалося значно зміцнити довіру між українським урядом і американськими партнерами, що в свою чергу сприяло досягненню прогресу в переговорах.

Наразі точні терміни підписання угоди залишаються невідомими, але за словами джерел, процес наближається до завершення.