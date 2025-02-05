Сибіга розраховує зустрітись найближчим часом з новим держсекретарем США

"На жаль, станом на сьогодні в мене немає підтвердження розмови з Марком Рубіо, з моїм американським колегою. Я чекаю на таке підтвердження і сподіваюся, що ця розмова буде проведена в короткій перспективі. В мене немає інформації щодо участі пана Рубіо у засіданні в Парижі, але якщо буде присутність пана Рубіо в Мюнхенській конференції, я розраховую на зустріч з ним вже в рамках перебування та участі в Мюнхенській конференції", - заявив міністр.

Зокрема він додав, що вже наступного тижня відбудеться зустріч голів Міністерств закордонних справ країн-членів Європейського союзу (ЄС). Зокрема він отримав запрошення від французького колеги Жана-Ноеля Барро відвідати її.

Як пояснив Сибіга, ці зустрічі є надзвичайно важливими, оскільки під час них порушується питання підтримки України з метою досягнення справедливого та стійкого миру.

"Вони ж (зустрічі, - ред.) про конкретні рішення, як посилювати нашу стійкість і нашу оборонну здатність. Вони дуже відверті, вони предметні, і вони фокусуються на всіх безпекових аспектах, пов'язаних із безпекою як в регіоні, як екстрасанктичною безпекою, так і безпекою України" - відзначив міністр.