Війна РФ проти України не завершиться виконанням усіх цілей однієї зі сторін, - Рубіо
Ні Україна, ні Росія, ймовірно, не зможуть добитися виконання своїх "максималістських цілей" за підсумками війни. Для досягнення миру потрібно буде виконати важку роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю державного секретаря США Марко Рубіо для журналістки Мегін Келлі.
Рубіо підкреслив, що як у президента України Володимира Зеленського, так і у російського диктатора Володимира Путіна є свої внутрішні інтереси.
"Якщо уявити, що ви українець, росіяни змусили вас так страждати, і тепер ви дозволите їм залишити землю (під контролем - ред.)? Я маю на увазі, що в Україні люди були б засмучені цим, ви б це зрозуміли", - додав держсекретар.
Але, за його словами, є й зрілі реалії життя. Вони свідчать про те, що обидві сторони платять за війну важку ціну й обидві сторони зацікавлені в тому, щоб цей конфлікт закінчився.
"Це (війна - ред.) не закінчиться з максималістськими цілями однієї зі сторін, і доведеться виконати багато важкої роботи. І я думаю, що тільки Сполучені Штати під керівництвом президента Трампа (Дональда Трампа - ред.) можуть зробити це можливим, але це буде нелегко, і це потребуватиме деякого часу. Але я знаю, що він має твердий намір домогтися цього", - підкреслив Рубіо.
Трамп може завершити війну
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що президент США Дональд Трамп може завершити війну Росії проти України швидше за інших у світі.
За словами глави української держави, це пояснюється тим, що у Трампа є багато впливу на Росію.
При цьому раніше Трамп погрожував, що запровадить проти Росії нові мита, тарифи та санкції, якщо Москва не захоче укладати угоду для завершення війни.
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