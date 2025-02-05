Сибига рассчитывает встретиться в ближайшее время с новым госсекретарем США

"К сожалению, по состоянию на сегодня у меня нет подтверждения разговора с Марком Рубио, с моим американским коллегой. Я жду такого подтверждения и надеюсь, что этот разговор будет проведен в короткой перспективе. У меня нет информации относительно участия господина Рубио в заседании в Париже, но если будет присутствие господина Рубио в Мюнхенской конференции, я рассчитываю на встречу с ним уже в рамках пребывания и участия в Мюнхенской конференции", - заявил министр.

В частности он добавил, что уже на следующей неделе состоится встреча глав Министерств иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС). В частности он получил приглашение от французского коллеги Жана-Ноэля Барро посетить ее.

Как пояснил Сибига, эти встречи являются чрезвычайно важными, поскольку во время них поднимается вопрос поддержки Украины с целью достижения справедливого и устойчивого мира.

"Они же (встречи, - ред.) о конкретных решениях, как усиливать нашу устойчивость и нашу оборонительную способность. Они очень откровенные, они предметные, и они фокусируются на всех аспектах безопасности, связанных с безопасностью как в регионе, как экстрасанктической безопасностью, так и безопасностью Украины", - отметил министр.