Вже не дні, а тижні: "Укренерго" про термін відновлення енергосистеми після обстрілу РФ

Глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що для покращення ситуації зі світлом після останньої атаки РФ тепер знадобляться тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Зайченко поінформував, що сьогодні світло мало б бути відсутнім до 8 годин. Однак через атаку по енергосистемі тривалість відключень збільшилася.

"На жаль, зараз не до 8 годин, а мабуть до 12-16 тривають відключення в більшості областей. На сьогодні ми мали б мати якраз такі графіки від 4 до 8 годин. Але через удари по енергосистемі тривалість відключень збільшилася", - сказав він.

Глава правління "Укренерго" зазначив, що для того, щоб покращити ситуацію, вже працюють бригади енергетиків. Однак ситуація важка і на відновлення знадобиться більше часу, ніж раніше.

"Ситуація досить важка і найближчим часом… ми говоримо вже не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватись", - сказав Зайченко.

Він додав, що покращити ситуацію можуть як самі споживачі, а також сонячна погода.

"Єдиним засобом покращення ситуація є зміна поведінки наших споживачів, які можуть допомогти енергетикам. А саме зменшити споживання, використовувати найбільш енергоємні лише в нічні періоди або коли дуже сонячна погода", - резюмував глава правління "Укренерго".