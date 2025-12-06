ua en ru
Вже не дні, а тижні: "Укренерго" про термін відновлення енергосистеми після обстрілу РФ

Субота 06 грудня 2025 21:30
Вже не дні, а тижні: "Укренерго" про термін відновлення енергосистеми після обстрілу РФ Фото: бригади енергетиків вже працюють над відновленням (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що для покращення ситуації зі світлом після останньої атаки РФ тепер знадобляться тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Зайченко поінформував, що сьогодні світло мало б бути відсутнім до 8 годин. Однак через атаку по енергосистемі тривалість відключень збільшилася.

"На жаль, зараз не до 8 годин, а мабуть до 12-16 тривають відключення в більшості областей. На сьогодні ми мали б мати якраз такі графіки від 4 до 8 годин. Але через удари по енергосистемі тривалість відключень збільшилася", - сказав він.

Глава правління "Укренерго" зазначив, що для того, щоб покращити ситуацію, вже працюють бригади енергетиків. Однак ситуація важка і на відновлення знадобиться більше часу, ніж раніше.

"Ситуація досить важка і найближчим часом… ми говоримо вже не про дні, а про тижні, коли потрібно буде відновлюватись", - сказав Зайченко.

Він додав, що покращити ситуацію можуть як самі споживачі, а також сонячна погода.

"Єдиним засобом покращення ситуація є зміна поведінки наших споживачів, які можуть допомогти енергетикам. А саме зменшити споживання, використовувати найбільш енергоємні лише в нічні періоди або коли дуже сонячна погода", - резюмував глава правління "Укренерго".

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 грудня росіяни вкотре запустили по Україні дрони та ракети. Основною ціллю ворога знову стала енергетична інфраструктура.

У Міненерго повідомляли, що під ударом РФ опинилися об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

У ДТЕК розповіли, що РФ атакувала теплоелектростанції їхньої компанії в різних регіонах країни, в результаті чого обладнання було серйозно пошкоджено.

До слова, атака РФ вплинула, зокрема, на Молдову. Сьогодні Кишинів запросив Румунії допомогу з електроенергією, оскільки виникла аварійна ситуація.

