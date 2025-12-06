Після атаки РФ: Молдова запросила в Румунії екстрену допомогу з електроенергією
Сьогодні в суботу, 6 грудня, Молдова звернулася до Румунії з проханням терміново допомогти їй з електроенергією. У країні виникла аварійна ситуація після нічних ударів РФ по енергоінфраструктурі України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост оператора молдавської енергомережі Moldelectrica.
У публікації сказано, що через атаки на енергетичну систему України в регіоні "було відключено важливий енергетичний блок". Крім того, лінії міжсистемного з'єднання завантажені майже до межі.
"У зв'язку з перевищенням запланованого потоку Moldelectrica запросила аварійну допомогу з Румунії на наступні кілька годин як превентивний захід", - ідеться в пості.
Там додали, що цей крок забезпечить безпечну роботу електроенергетичної системи та запобіжить можливим перевантаженням.
Водночас у Moldelectrica закликали громадян раціонально споживати електроенергію, особливо в години пікового навантаження, щоб знизити ризик перевантаження і можливих відключень.
Обстріл енергетики України
Нагадаємо, в ніч на 6 грудня Росія вкотре завдала удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши дрони та ракети.
Унаслідок обстрілу знеструмлення фіксували в 6 областях. За даними Міненерго, під удар РФ потрапили об'єкти генерації, розподілу та передачі електроенергії в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.
У компанії ДТЕК повідомили сьогодні, що росіяни атакували їхні теплоелектростанції в різних регіонах країни. Через обстріли серйозно пошкоджено обладнання.
Також в "Укренерго" була інформація, що обсяг прогнозованих заходів подачі електроенергії на сьогодні вимушено збільшено.
До слова, у Києві вже збільшили кількість і тривалість відключень світла. Нові графіки нещодавно опублікували в ДТЕК.