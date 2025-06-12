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Сибіга: Росія втратила більше мільйона солдатів й не досягла жодної мети

Четвер 12 червня 2025 12:04
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Сибіга: Росія втратила більше мільйона солдатів й не досягла жодної мети Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогодні втрати Російської Федерації (РФ) перевищують 1 мільйон одиниць живої сили. За роки війни країна-терорист не досягла жодної стратегічної мети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибіги.

"На сьогодні втрати Росії в Україні сягнули одного мільйона вбитими та пораненими в ході бойових дій. 1 000 000 втрачених даремно - Росія не досягла жодної стратегічної мети свого повномасштабного вторгнення. І не досягне", - заявив Сибіга.

Як відзначив Сибіга, Україна не розпочинала цю війну й хоче завершити її, втім, Росія перешкоджає мирним зусиллям й відмовляється від припинення вогню, а також зустрічі президента Володимира Зеленського та диктатора Володимира Путіна.

Голова відомства закликав Захід посилити тиск на Росію та зауважив, що військово-політичне керівництво країни-терориста повинно бути притягнуте до відповідальності за незаконну агресію.

"Всі російські злочинці, які вчинили звірства в Україні, мають постати перед правосуддям", - додав він.

Втрати Росії у війні

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