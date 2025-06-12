Європа "прокинулась", але є нюанс: посол про реакцію ЄС на війну в Україні

Європа прокинулася, але діє занадто повільно

"Я вірю, що так. Але мені справді хотілося б бачити більшу швидкість у всіх цих процесах, бо для тих людей, які загинули минулої ночі, вже запізно. Тож зробимо так, щоб не було запізно для тих, хто ще живий", - відповіла дипломатка на запитання, чи справді Європа "прокинулася", як про це заявляли після Мюнхенської конференції.

Матернова визнала, ще три роки тому вона б не уявила, що Євросоюз погодить санкції такого масштабу або, що заморожені російські активи почнуть спрямовувати безпосередньо на підтримку української оборонної промисловості.

"Я ніколи б не подумала, що буде можливо погодити такі різні типи санкцій. Я не думала, що Європейський фонд миру спрямовуватиме заморожені російські активи безпосередньо на вашу оборонну промисловість. Але ми щойно ухвалили пакет на 1 мільярд євро для української оборонної промисловості з прибутків від заморожених російських активів", - повідомила вона.

Європа об'єднується з демократичними партнерами

Посол ЄС зауважила, що нова геополітична реальність змушує Європу швидко адаптуватися й об'єднуватися з іншими демократичними країнами.

"Ми маємо дуже позитивне зближення з Великою Британією, яка кілька років тому вийшла з ЄС, міцні зв’язки з Канадою, Австралією, Новою Зеландією, Японією, Південною Кореєю та іншими партнерами, які з тривогою спостерігають і за руйнуваннями, які чинить Росія, і за тим, як США відходять від своїх традиційних альянсів", - підкреслила Матернова.

Лідерам ЄС складно пояснити витрати на оборону, але момент вимагає рішучості

Вона вказала, що політичним лідерам країн ЄС не завжди легко пояснити виборцям необхідність збільшення витрат на оборону в умовах соціальних викликів. Проте європейські лідери, на її думку, розуміють важливість моменту.

"Думаю, що є одне - це те, що робить Путін в Україні, а інше - це сигнали від нашого традиційного союзника та захисника, Сполучених Штатів. Тому вважаю, що європейські лідери розуміють ситуацію. Тепер їм потрібно багато працювати, щоб пояснити це своїм громадянам", - заявила дипломатка.