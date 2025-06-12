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Сибига: Россия потеряла более миллиона солдат и не достигла ни одной цели

Четверг 12 июня 2025 12:04
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Сибига: Россия потеряла более миллиона солдат и не достигла ни одной цели Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На сегодня потери Российской Федерации (РФ) превышают 1 миллион единиц живой силы. За годы войны страна-террорист не достигла ни одной стратегической цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт главы Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибиги.

"На сегодня потери России в Украине достигли одного миллиона убитыми и ранеными в ходе боевых действий. 1 000 000 потерянных зря - Россия не достигла ни одной стратегической цели своего полномасштабного вторжения. И не достигнет", - заявил Сибига.

Как отметил Сибига, Украина не начинала эту войну и хочет завершить ее, впрочем, Россия препятствует мирным усилиям и отказывается от прекращения огня, а также встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина.

Глава ведомства призвал Запад усилить давление на Россию и отметил, что военно-политическое руководство страны-террориста должно быть привлечено к ответственности за незаконную агрессию.

"Все российские преступники, совершившие зверства в Украине, должны предстать перед правосудием", - добавил он.

Потери России в войне

С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла уже более миллиона единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери страны-террориста составили еще 1140 единиц. В частности Силы обороны поразили:

  • шесть танков;
  • три боевые бронированные машины;
  • 47 артиллерийских систем и не только.

Как отметил президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп, он начинает считать, что Путину безразличны собственные потери.

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