Сибіга: Росія не має права вето на вибір українського народу

Можливі переговори Росії та України

11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч делегацій Сполучених Штатів Америки (США) та України, під час якої Вашингтон запропонував введення 30-денного режиму припинення вогню на лінії фронту. Київ, своєю чергою, підтримав пропозицію.

Після цього делегація Штатів вирушила до Росії, щоб обговорити режим тиші. Диктатор Володимир Путін, коментуючи пропозицію, почав стверджувати про "нюанси".

Як відзначив Сибіга, наразі м'яч на стороні Росії, яка повинна надати США офіційну відповідь щодо 30-денного перемир'я.

За словами голови індійського уряду Нарендри Моді, рішення щодо повномасштабної війни прийде лише тоді, коли Україна та Росія сядуть за стіл переговорів.

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