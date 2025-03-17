Возможные переговоры России и Украины

11 марта в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций Соединенных Штатов Америки (США) и Украины, во время которой Вашингтон предложил введение 30-дневного режима прекращения огня на линии фронта. Киев, в свою очередь, поддержал предложение.

После этого делегация Штатов отправилась в Россию, чтобы обсудить режим тишины. Диктатор Владимир Путин, комментируя предложение, начал утверждать о "нюансах".

Как отметил Сибига, сейчас мяч на стороне России, которая должна предоставить США официальный ответ относительно 30-дневного перемирия.

По словам главы индийского правительства Нарендры Моди, решение о полномасштабной войне придет только тогда, когда Украина и Россия сядут за стол переговоров.

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