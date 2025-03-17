Сибіга: Росія повинна надати американцям офіційну відповідь щодо перемир'я

Україна продемонструвала усім, що не вона є перешкодою на шляху до миру. Наразі м'яч на стороні Росії, яка повинна надати США офіційну відповідь щодо 30-денного перемир'я.

Про це розповів голова Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрій Сибіга в інтерв'ю РБК-Україна .

"Ще раз Україна продемонструвала всьому світу, що не Україна є перешкодою на шляху до миру... Україна своєю підтримкою американської пропозиції щодо перемир'я продемонструвала свою глобальну налаштованість на досягнення справедливого миру. Тому дипломатично м'яч зараз на російській стороні. Чекаємо відповіді від них, але відповіді без умов", - відзначив Сибіга.

Голова МЗС наголосив на важливості дочекатись офіційної відповіді зі боку Росії, втім зауважив, що Київ виходить з того, що жодних додаткових умов для припинення вогню не повинно висуватись.

"Є різні офіційні форми підтвердження позиції держави. Станом на сьогодні цього немає. Це підтвердження має надатися напряму американській стороні", - заявив Сибіга коментуючи "нюанси" диктатора Володимира Путіна.