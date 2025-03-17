Моді про війну в Україні: рішення прийде лише за столом переговорів
Рішення щодо повномасштабної війни в Україні прийде лише тоді, коли Київ та Москва сядуть за стіл переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді в інтерв’ю Лексу Фрідману.
За словами Моді, Індія підтримує мир й готова виступати миротворцем "всюди, де може". Також додав, що має "сердечні відносини" як з Російською Федерацією (РФ), так й з Україною.
"Я можу сісти з президентом Путіним (Володимир Путін, - ред.) і сказати: "Зараз не час для війни". І те саме, по-дружньому, можу сказати президенту Зеленському (Володимир Зеленський, - ред.): "Брате, скільки б людей не підтримувало тебе по всьому світу, на полі бою рішення не знайти. Тільки мир - ключ до вирішення. Рішення прийде тільки тоді, коли і Україна, і Росія сядуть за стіл переговорів", - заявив він.
Голова індійського уряду відзначив, що Україна може радитись з союзниками, втім, це нібито "не дасть плодів", оскільки у дискусії повинні брати участь обидві сторони війни.
"Спочатку знайти мир було важко, але я сподіваюся, що зараз ситуація сприяє продуктивному діалогу між Україною і Росією". - додав він.
Відносини між Україною та Індією
Під час повномасштабної війни Росії проти України Індія зайняла нейтральну позицію, уникаючи відкритого засудження агресії. Делі утримався під час голосувань за резолюції ООН, які засуджували російське вторгнення, і продовжив економічну співпрацю з Москвою. Водночас Індія висловлювала підтримку територіальній цілісності України та на рівні офіційних заяв закликала до мирного врегулювання конфлікту.
Як писало нещодавно Bloomberg, Європейський союз (ЄС) планує звернутись з проханням до Індії про допомогу у забезпеченні санкцій проти Росії.
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