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Сибіга різко відреагував на чутки про можливе посередництво Путіна на Близькому Сході

Понеділок 23 червня 2025 11:33
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Сибіга різко відреагував на чутки про можливе посередництво Путіна на Близькому Сході Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не зможе бути посередником, оскільки він є тим, хто розпочинає війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибігу під час розмови з журналістами у Брюсселі.

"Вони (росіяни, - ред.) ніколи не можуть бути ніякими посередниками. Я вже вам чітко сказав: це людина-warmaker. Тому треба виходити з цього. Їх треба примусити до миру. Їхній концепт – мир через силу. Вони розуміють лише силу", - заявив голова відомства.

Як відзначив Сибіга, сьогодні - час для рішучих дій проти Росії. Зокрема закликав до подальшої ізоляції країни-терориста, а також конфіскації та використання заморожених активів.

Путін хоче виступити посередником

Нещодавно Інститут вивчення війни (ISW) писав, що Путін намагається відвернути увагу світу від війни Росії проти України. Зокрема диктатор хоче, щоб Росія була посередником між Іраном та Ізраїлем.

Зокрема посередництво Путіна допускав голова Білого дому Дональд Трамп. Втім, пізніше він порадив диктатору для початку завершити війну, яку він розпочав проти України.

Водночас політолог Володимир Фесенко в коментарі РБК-Україна наголосив, що Путін фактично "опинився на розтяжці" намагаючись утримати баланс між Сполученими Штатами Америки (США) та Іраном.

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Ізраїль Іран Російська Федерація Андрій Сибіга
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