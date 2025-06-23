Сибіга різко відреагував на чутки про можливе посередництво Путіна на Близькому Сході

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не зможе бути посередником, оскільки він є тим, хто розпочинає війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) України Андрія Сибігу під час розмови з журналістами у Брюсселі.

"Вони (росіяни, - ред.) ніколи не можуть бути ніякими посередниками. Я вже вам чітко сказав: це людина-warmaker. Тому треба виходити з цього. Їх треба примусити до миру. Їхній концепт – мир через силу. Вони розуміють лише силу", - заявив голова відомства. Як відзначив Сибіга, сьогодні - час для рішучих дій проти Росії. Зокрема закликав до подальшої ізоляції країни-терориста, а також конфіскації та використання заморожених активів.