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Сибига резко отреагировал на слухи о возможном посредничестве Путина на Ближнем Востоке

Понедельник 23 июня 2025 11:33
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Сибига резко отреагировал на слухи о возможном посредничестве Путина на Ближнем Востоке Фото: Андрей Сибига, глава Министерства иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет быть посредником, поскольку он является тем, кто начинает войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибигу во время разговора с журналистами в Брюсселе.

"Они (россияне, - ред.) никогда не могут быть никакими посредниками. Я уже вам четко сказал: это человек-warmaker. Поэтому надо исходить из этого. Их надо принудить к миру. Их концепт - мир через силу. Они понимают только силу", - заявил глава ведомства.

Как отметил Сибига, сегодня - время для решительных действий против России. В частности призвал к дальнейшей изоляции страны-террориста, а также конфискации и использования замороженных активов.

Путин хочет выступить посредником

Недавно Институт изучения войны (ISW) писал, что Путин пытается отвлечь внимание мира от войны России против Украины. В частности диктатор хочет, чтобы Россия была посредником между Ираном и Израилем.

В частности посредничество Путина допускал глава Белого дома Дональд Трамп. Впрочем, позже он посоветовал диктатору для начала завершить войну, которую он начал против Украины.

В то же время политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина отметил, что Путин фактически "оказался на растяжке" пытаясь удержать баланс между Соединенными Штатами Америки (США) и Ираном.

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Израиль Иран Российская Федерация Андрей Сибига
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