Сибига резко отреагировал на слухи о возможном посредничестве Путина на Ближнем Востоке
Российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет быть посредником, поскольку он является тем, кто начинает войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибигу во время разговора с журналистами в Брюсселе.
"Они (россияне, - ред.) никогда не могут быть никакими посредниками. Я уже вам четко сказал: это человек-warmaker. Поэтому надо исходить из этого. Их надо принудить к миру. Их концепт - мир через силу. Они понимают только силу", - заявил глава ведомства.
Как отметил Сибига, сегодня - время для решительных действий против России. В частности призвал к дальнейшей изоляции страны-террориста, а также конфискации и использования замороженных активов.
Путин хочет выступить посредником
Недавно Институт изучения войны (ISW) писал, что Путин пытается отвлечь внимание мира от войны России против Украины. В частности диктатор хочет, чтобы Россия была посредником между Ираном и Израилем.
В частности посредничество Путина допускал глава Белого дома Дональд Трамп. Впрочем, позже он посоветовал диктатору для начала завершить войну, которую он начал против Украины.
В то же время политолог Владимир Фесенко в комментарии РБК-Украина отметил, что Путин фактически "оказался на растяжке" пытаясь удержать баланс между Соединенными Штатами Америки (США) и Ираном.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.