Сибига резко отреагировал на слухи о возможном посредничестве Путина на Ближнем Востоке

Российский диктатор Владимир Путин никогда не сможет быть посредником, поскольку он является тем, кто начинает войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Сибигу во время разговора с журналистами в Брюсселе.

"Они (россияне, - ред.) никогда не могут быть никакими посредниками. Я уже вам четко сказал: это человек-warmaker. Поэтому надо исходить из этого. Их надо принудить к миру. Их концепт - мир через силу. Они понимают только силу", - заявил глава ведомства. Как отметил Сибига, сегодня - время для решительных действий против России. В частности призвал к дальнейшей изоляции страны-террориста, а также конфискации и использования замороженных активов.