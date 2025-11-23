Сибіга провів розмови з главами МЗС Британії та Індії перед зустріччю радників з безпеки

Очільник українського МЗС написав, що поспілкувався телефоном з міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Вони обговорили "мирні зусилля та останні контакти наших лідерів".

"Напередодні зустрічі радників з національної безпеки ми скоординували кроки для просування справедливого миру. Я подякував Великій Британії за її підтримку та лідерство, зокрема в рамках "Коаліції рішучих", - зазначив Сибіга.

Після цього з'явився пост про телефонну розмову з головою зовнішньополітичного відомства Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

Також говорили про "динаміку мирних зусиль та майбутні переговори".

"Ми обмінялися оцінками поточного розвитку подій. Я наголосив на важливій ролі Індії у досягненні справедливого миру", - зазначив Андрій Сибіга.