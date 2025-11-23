UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Сибіга провів розмови з главами МЗС Британії та Індії перед зустріччю радників з безпеки

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марина Балабан

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонні розмови з очільниками зовнішньополітичних відомств Індії та Великої Британії напередодні зустрічі радників з національної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пости Андрія Сибіги у соцмережі Х.

Очільник українського МЗС написав, що поспілкувався телефоном з міністеркою закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Вони обговорили "мирні зусилля та останні контакти наших лідерів".

"Напередодні зустрічі радників з національної безпеки ми скоординували кроки для просування справедливого миру. Я подякував Великій Британії за її підтримку та лідерство, зокрема в рамках "Коаліції рішучих", - зазначив Сибіга.

Після цього з'явився пост про телефонну розмову з головою зовнішньополітичного відомства Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

Також говорили про "динаміку мирних зусиль та майбутні переговори".

"Ми обмінялися оцінками поточного розвитку подій. Я наголосив на важливій ролі Індії у досягненні справедливого миру", - зазначив Андрій Сибіга. 

Перемовини щодо мирного плану на рівні радників

Як писали ЗМІ, 23 листопада в Женеві відбудуться переговори щодо мирного плану Трампа. Участь у зустрічі візьмуть радники з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, а також представники США та України.

Інформацію про те, що українські радники працювати у Швейцарії, підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що абсолютна більшість лідерів Європи готові допомагати й долучитись. За його словами, зараз тривають консультації на різних рівнях, і активність кожного, хто прагне справжнього й тривалого миру, має значення.

Також CNN повідомляв, що США проведуть "швидку зустріч" з росіянами щодо плану Трампа. Вона відбудеться не в Женеві, але де і коли - наразі не повідомляється.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Українимирний план США