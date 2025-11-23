RU

Сибига поговорил с главами МИД Британии и Индии перед встречей советников по безопасности

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Марина Балабан

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонные разговоры с руководителями внешнеполитических ведомств Индии и Великобритании накануне встречи советников по национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посты Андрея Сибиги в соцсети Х.

Глава украинского МИД написал, что пообщался по телефону с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Они обсудили "мирные усилия и последние контакты наших лидеров".

"Накануне встречи советников по национальной безопасности мы скоординировали шаги для продвижения справедливого мира. Я поблагодарил Великобританию за ее поддержку и лидерство, в частности в рамках "Коалиции решительных", - отметил Сибига.

После этого появился пост о телефонном разговоре с главой внешнеполитического ведомства Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Также говорили о "динамике мирных усилий и будущих переговорах".

"Мы обменялись оценками текущего развития событий. Я отметил важную роль Индии в достижении справедливого мира", - отметил Андрей Сибига.

 

Переговоры по мирному плану на уровне советников

Как писали СМИ, 23 ноября в Женеве состоятся переговоры по мирному плану Трампа. Участие во встрече примут советники по нацбезопасности Франции, Великобритании, Германии, а также представители США и Украины.

Информацию о том, что украинские советники будут работать в Швейцарии, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что абсолютное большинство лидеров Европы готовы помогать и присоединиться. По его словам, сейчас продолжаются консультации на разных уровнях, и активность каждого, кто хочет настоящего и прочного мира, имеет значение.

Также CNN сообщал, что США проведут "быструю встречу" с россиянами по плану Трампа. Она состоится не в Женеве, но где и когда - пока не сообщается.

