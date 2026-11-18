"Подарунок" Сил оборони України

Сибіга жартома назвав подарунком від Сил оборони України для Португалії повернення мосту Васко да Гама статусу найдовшого в Європі. Це сталося після ударів по Кримському мосту.

"Щодо вчорашнього дня - міст Васко да Гама в Лісабоні знову найдовший в Європі. Це подарунок Сил оборони України дружній Португалії", - сказав Сибіга.

Міністр додав, що поінформував португальського колегу про:

ситуацію на полі бою,

російські удари по містах, людях та енергетиці України,

динаміку мирних зусиль.

Очільник МЗС також привітав залучення Європи до переговорів.

“Від завершення російської агресії проти України залежить європейський безпековий порядок. Тому - жодних рішень щодо України без України, та жодних рішень щодо Європи без Європи”, - каже він.