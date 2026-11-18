Руйнування Кримського мосту після українського удару в ніч на 17 листопада може мати наслідки не лише для переправи. Великі торгові та військові судна ризикують втратити прохід протокою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW)

Опубліковані 17 листопада знімки з геолокацією демонструють зруйновану прогонову конструкцію автомобільної частини та пошкодження залізничної.

Металева конструкція мосту впала прямо у воду, що, за даними ISW, може ускладнити судноплавство у цьому районі.

Місцевий кримський Telegram-канал повідомив, що обвал конструкції заблокував єдиний глибоководний прохід у протоці. За його твердженням, тепер великі торговельні та військові судна не зможуть проходити цим маршрутом.

Як удар по мосту вплине на російську логістику

Руйнування Кримського мосту може змусити російські війська більше покладатися на сухопутні маршрути між окупованим Кримом та іншими захопленими територіями України. Це, за оцінкою ISW, ускладнить постачання російського угруповання на півдні.

Міст є одним із двох ключових військово-логістичних маршрутів, якими Росія забезпечує свої війська на цьому напрямку. Другий проходить трасою М-14 Ростов-Крим через окуповані Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Кримський міст також мав важливе значення для перевезення до півострова продовольства, товарів і пального з Краснодарського краю. Після попередніх українських ударів російські військові вже скоротили обсяги перевезень через переправу. Зокрема, з 1 листопада рух мостом для важких вантажівок заборонили.

На думку аналітиків, пошкодження мосту ще більше послабить один із ключових маршрутів постачання російських військ у Криму. Це може ускладнити забезпечення підрозділів, які базуються на півострові, та підтримання російської окупації.

Відтак російським військовим доведеться розширювати використання трас М-14 і М-18, яка сполучає Харків з окупованою Ялтою.