Португалія поставила крапку у питанні F-16 для України
Португалія не має можливості передати Україні винищувачі F-16, однак готова розглянути допомогу в підготовці українських пілотів та забезпеченні боєприпасами для цих літаків.
Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
За словами глави португальського МЗС, передача винищувачів Україні не розглядається, оскільки ці літаки необхідні країні для захисту власного повітряного простору та морських територій.
Попри це, питання підготовки - це вже інше питання, яке можна розглянути.
Ранжел звернув увагу на те, що раніше португальські команди проводили навчання українських пілотів з експлуатації F-16. Фактично це означає, що є шанс на продовження співраці.
Глава МЗС Португалії планує обговорити це питання з Міністерством оборони, адже саме воно, а також португальські збройні сили мають право ухвалювати такі рішення.
"Також потрібно розглянути питання щодо боєприпасів, які використовують F-16, з'ясувати, чи можлива співпраця в цьому напрямку", - додав глава МЗС.
Водночас щодо передачі самих винищувачів F-16 Ранжел висловився однозначно.
Він пояснив, що Португалія не може віддати літаки, оскільки вони "вкрай необхідні для захисту португальського повітряного простору, який, як відомо, є величезним, адже охоплює не лише сухопутну територію, а й морську".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Володимир Зеленський на "Рамштайні" закликав партнерів передати ЗСУ ще сорок F-16.
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