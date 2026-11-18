Португалія не має можливості передати Україні винищувачі F-16, однак готова розглянути допомогу в підготовці українських пілотів та забезпеченні боєприпасами для цих літаків.

Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

За словами глави португальського МЗС, передача винищувачів Україні не розглядається, оскільки ці літаки необхідні країні для захисту власного повітряного простору та морських територій.

Попри це, питання підготовки - це вже інше питання, яке можна розглянути.

Ранжел звернув увагу на те, що раніше португальські команди проводили навчання українських пілотів з експлуатації F-16. Фактично це означає, що є шанс на продовження співраці.

Глава МЗС Португалії планує обговорити це питання з Міністерством оборони, адже саме воно, а також португальські збройні сили мають право ухвалювати такі рішення.

"Також потрібно розглянути питання щодо боєприпасів, які використовують F-16, з'ясувати, чи можлива співпраця в цьому напрямку", - додав глава МЗС.

Водночас щодо передачі самих винищувачів F-16 Ранжел висловився однозначно.

Він пояснив, що Португалія не може віддати літаки, оскільки вони "вкрай необхідні для захисту португальського повітряного простору, який, як відомо, є величезним, адже охоплює не лише сухопутну територію, а й морську".