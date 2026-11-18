Удары Украины по Крымскому мосту "вернули" статус самого длинного в Европе мосту Васко да Гама в Португалии. Это "подарок" Сил обороны.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на брифинге с португальским коллегой Паулу Ранжелом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Сибига в шутку назвал подарком от Сил обороны Украины для Португалии возвращение мосту Васко да Гама статуса самого длинного в Европе. Это произошло после ударов по Крымскому мосту.
"О вчерашнем дне - мост Васко да Гама в Лиссабоне снова самый длинный в Европе. Это подарок Сил обороны Украины дружественной Португалии", - сказал Сибига.
Министр добавил, что проинформировал португальского коллегу о:
Глава МИД также приветствовал привлечение Европы к переговорам.
"От завершения российской агрессии против Украины зависит европейский порядок безопасности. Поэтому - никаких решений по Украине без Украины, и никаких решений по Европе без Европы", - говорит он.
Ранее РБК-Украина писало, что у Португалии нет возможности передать Украине истребители F-16, однако готова рассмотреть помощь в подготовке украинских пилотов и обеспечении боеприпасами для этих самолетов, заявил Ранжел.
Кроме того, разрушение Крымского моста после украинского удара в ночь на 17 ноября может иметь последствия не только для переправы. Крупные торговые и военные суда рискуют потерять проход по проливу.
Также стало известно, что Украина атаковала Крымский мост две ночи подряд - 16 и 17 ноября. После первого удара арка автомобильной части переправы наклонилась, а в результате повторной атаки не выдержала и обрушилась вместе с пролетом в воду. Железнодорожная часть также получила повреждения.