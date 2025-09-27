UA

Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Сибіга показав "сліпим угорцям" маршрут вторгнення дрона до України (фото)

Фото: міністр закордонних справ Андрій Сибіга (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Угорський дрон вторгся в повітряний простір України майже на 40 кілометрів. А від офіційного Будапешта досі немає пояснень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги в Х.

За його словами, напередодні Збройні сили зібрали всі необхідні докази заліту угорського дрона.

"Для сліпих угорських чиновників. Точний маршрут учорашнього вторгнення безпілотника з Угорщини в повітряний простір України", - підписав він опубліковану схему польоту.

Згідно зі схемою, дрон спочатку перетнув кордон у районі населеного пункту Соловка, а потім пролетів 40 кілометрів і зробив коло в районі населених пунктів Верхня Солотвина, Нижня Солотвина, Худієво та Циганівці в Закарпатській області.

Фото: маршрут угорського дрона (x.com/andrii_sybiha)

Він також додав, що офіційний Київ усе ще чекає пояснень, що цей об'єкт робив в українському небі.

Що відомо про проліт угорського дрона

Напередодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що вранці 26 вересня радари засікли дрон з боку Угорщини, який двічі залітав в Україну на різних висотах.

Також повідомлялося, що для нівелювання потенційної загрози на патрулювання піднімали розрахунок безпілотників типу "Чаклун-КМ".

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський зробив нову заяву про угорський дрон. За його словами, ще належить дізнатися, що він робив в українському повітряному просторі. Але попередив, що угорська сторона грає з дуже небезпечними речами, насамперед для себе.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вчора зухвало відповів на звинувачення. І додав, що український президент нібито "починає сходити з розуму".

Пізніше угорське міністерство оборони офіційно відхрестилося від інциденту. У його заяві йшлося, що в цьому районі нібито не було жодних польотів безпілотників.

