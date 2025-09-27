Сибига показал "слепым венграм" маршрут вторжения дрона в Украину (фото)

По его словам, накануне Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства залета венгерского дрона.

"Для слепых венгерских чиновников. Точный маршрут вчерашнего вторжения беспилотника из Венгрии в воздушное пространство Украины", - подписал он опубликованную схему полета.

Согласно схеме, дрон сначала пересек границу в районе населенного пункта Соловка, а потом пролетел 40 километров и сделал круг в районе населенных пунктов Верхняя Солотвина, Нижняя Солотвина, Худиево и Цыгановцы в Закарпатской области.

Фото: маршрут венгерского дрона (x.com/andrii_sybiha)

Он также добавил, что официальный Киев все еще ждет объяснений, что этот объект делал в украинском небе.

Что известно о пролете венгерского дрона

Накануне Генеральный штаб ВСУ сообщил, что утром 26 сентября радары засекли дрон со стороны Венгрии, который дважды залетал в Украину на разных высотах.

Также сообщалось, что для нивелирования потенциальной угрозы на патрулирование поднимали расчет беспилотников типа "Чаклун-КМ".